Prosegue senza sosta la campagna formativa e informativa sui temi della sicurezza nei luoghi di lavoro e dell’assunzione manodopera in agricoltura promossa da Coldiretti Ravenna e rivolta alle imprese datoriali.

Dopo aver organizzato nel corso del 2023 partecipati incontri di aggiornamento sulle novità normative in materia di assunzione manodopera, fiscale e tecnica, e dopo aver lanciato nella primavera 2024 la campagna di prevenzione e formazione in tema di sicurezza sul lavoro in sinergia col patronato Epaca e col patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Coldiretti, con l’obiettivo primario di accrescere ulteriormente l’attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro, promuove ora tre nuovi incontri tematici di approfondimento rivolti ai datori di lavoro.

I tre focus informativi e formativi puntano ad aggiornare le imprese e ad inquadrare le corrette prassi da attuare in materia di assunzione e di sicurezza.

Questo il programma degli incontri:

– Lunedì 15 luglio 2024 alle ore 20:30 presso la sala Parrocchiale CASA MARIA di

NAZARETH in Via Errano, 4, 48018 Errano (RA)

– Martedì 16 luglio 2024 alle ore 20:30 presso la sala Congressi Rosa Dei Venti in Via Fiumazzo, 161, 48022 Cà di Lugo (RA)

– Mercoledì 17 luglio 2024 alle ore 20:30 presso la sala Riunioni dell’Hotel Cube in Via Luigi Masotti, 2, 48124 Ravenna (RA)

Tre appuntamenti informativi e formativi importanti per Coldiretti Ravenna, la maggiore organizzazione datoriale in agricoltura in provincia, con oltre 1.800 datori di lavoro associati e circa 3mila procedure di assunzione annue.

“Siamo i primi a lottare quotidianamente per la sicurezza del Made in Italy agroalimentare, di quello che giunge sulle tavole dei consumatori italiani – afferma il Direttore Zampini – una battaglia che va di pari passo con la promozione del valore della salute e con il rispetto delle leggi e delle regole, soprattutto su temi importanti come quello della sicurezza sul lavoro, tema che rientra a pieno nel nostro fare rappresentanza, basato su valori chiave come trasparenza, distintività e responsabilità”.

Coldiretti Ravenna ricorda, inoltre, alle imprese datoriali che ancora non avessero ritirato il materiale della campagna promossa insieme al Ministero del Lavoro che i manifesti da affiggere presso le proprie aziende sono disponibili presso gli Uffici Paghe delle sedi territoriali dell’Associazione e in distribuzione durante i sopracitati incontri formativi.