“La collaborazione con il Prefetto De Rosa è stata concreta e fondamentale per resistere e reagire alle tante emergenze che hanno segnato gli anni del suo mandato su Ravenna e messo a dura prova sia l’intero mondo agricolo che le comunità locali di questa orgogliosa e tenace provincia, qualità che indiscutibilmente appartengono anche al Dottor De Rosa”.

Così il Presidente di Coldiretti Ravenna Nicola Dalmonte e il Direttore Assuero Zampini hanno voluto ringraziare il Prefetto uscente Castrese De Rosa, nella cui figura Coldiretti ha trovato sempre supporto e disponibilità, tradotti in impegno e atti concreti sia nei giorni difficili delle alluvioni, ma anche nel contrasto alle pratiche sleali e, ancora, nella gestione del problema fauna, della risorsa acqua fino alla grande sensibilità dimostrata in merito alla situazione della sicurezza nelle campagne.

Nel salutare e ringraziare il Prefetto, Coldiretti Ravenna ha voluto donare un ricordo indelebile di questi anni di lavoro sinergico, ossia il simbolo dell’Organizzazione agricola riprodotto in mosaico dalla bottega artigiana Anna Fietta: “Con stima e riconoscenza per la grande attenzione riservata ai problemi e alle esigenze dell’agricoltura e per aver sempre condiviso, per quanto nelle proprie competenze e conoscenze, il valore fondamentale incarnato dal comparto agricolo”.

“L’azione e la testimonianza del Prefetto De Rosa – ha concluso il Presidente Dalmonte – non è rimasta circoscritta nel ‘palazzo’ ma è andata ben oltre, contagiando con il suo dinamismo ogni settore della vita sociale e dimostrando quanto rispetto e attenzione riservasse per una terra, quella di Romagna, che, con i suo valori e la sua storia, è nostra e ora sicuramente anche un po’ sua”.