Coldiretti Ravenna ha concluso gli incontri di presentazione e confronto sui temi del governo del territorio con i candidati alla carica di sindaco dei Comuni della Bassa Romagna.

Alla presenza dei presidenti delle Sezioni Coldiretti locali e del Segretario di Zona Marco Bellosi, i candidati hanno dialogato sui temi di pertinenza del governo locale, cogliendo gli spunti del documento per il buon governo redatto da Coldiretti, toccando le questioni della semplificazione amministrativa, dei servizi per le imprese e per i cittadini, anche nel territorio rurale, la fauna selvatica, la manodopera, il credito, la programmazione urbanistica, la promozione delle produzioni locali ed il ruolo delle imprese agricole anche sotto il profilo della multifunzionalità a servizio del territorio e dell’ambiente, per un migliore redditività e continuità aziendale. Tutti i candidati incontrati in queste settimane, Elena Zannoni (centrosinistra Lugo), Francesco Barone (centrodestra Lugo), Enrico Randi (lista civica Noi con Enrico Randi Lugo), Matteo Giacomoni (centrosinistra Bagnacavallo), Diletta Principale (centrodestra Bagnacavallo), Daniela Ali (centrodestra Alfonsine), Germano Mordenti (area Liberale Alfonsine), Riccardo Graziani (centrosinistra Alfonsine), Sangiorgi Andrea (centrosinistra Conselice), Gianfranco Fabbri (lista Con Voi Conselice), Claudio Baldini (centrodestra Fusignano), Nicola Pondi (centrosinistra Fusignano), Federico Settembrini (centrosinistra Cotignola), Riccardo Sabadini (centrosinistra Sant’Agata), Matteo Parrucci (centrodestra Sant’Agata), Stefano Sangiorgi (centrosinistra Massa Lombarda) e Giovanni Tozzola (centrodestra Conselice) hanno sottoscritto i punti sintetici del documento Coldiretti, condividendone i contenuti e le logiche, impegnandosi a trasferirle nella propria attività amministrativa in caso di elezione. Sottoscritta anche la petizione per la proposta di legge europea sull’etichettatura d’origine di tutti gli alimenti in tutta Europa e la revisione del codice doganale.

“Un intenso ma proficuo calendario di incontri – spiega Coldiretti Ravenna – incentrato sul dialogo costruttivo in vista del voto ma soprattutto della programmazione successiva. Siamo soddisfatti della condivisione espressa da tutti i candidati in merito ai del nostro documento per il buon governo del territorio e confidiamo nel pieno trasferimento di queste priorità nell’azione amministrativa che si aprirà dopo la tornata elettorale”.