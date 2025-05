Dal taglio della burocrazia inutile che grava sulle imprese, alla necessità di un coinvolgimento diretto degli imprenditori agricoli nella gestione e tutela del territorio comunale passando per un non più rinviabile adeguamento della viabilità e delle infrastrutture logistiche locali. Ma anche contrasto alla fauna selvatica e al proliferare di animali fossori, una programmazione urbanistica a spreco e consumo suolo zero, in grado di facilitare il recupero e la messa a disposizione di ex fabbricati rurali da adibire a foresteria per semplificare l’ingresso nel mondo del lavoro di manodopera stagionale specializzata. Sono queste alcune delle priorità e urgenze fondamentali per garantire futuro, sviluppo e quindi tenuta occupazionale e sostenibilità economica all’intero settore agricolo ravennate contenute nel ‘documento programmatico per il buon governo del territorio’ che Coldiretti Ravenna ha presentato ai candidati sindaco dei principali schieramenti in corsa per le Comunali 2025, Alessandro Barattoni per la coalizione di centrosinistra guidata dal Pd e Nicola Grandi per il centrodestra Fratelli D’Italia.

“Nel comune più agricolo d’Italia – ha affermato il Direttore Coldiretti Assuero Zampini presente insieme al Presidente della Sezione comunale Stefano Ballardini e al Segretario di zona Filippo Giangiacomo – l’agricoltura deve tornare centrale perché non è solo forza economica, ma anche sociale e ‘di comunità’, come peraltro dimostrato anche durante le difficili giornate segnate dagli eventi alluvionali. C’è la nostra totale disponibilità a lavorare insieme, partendo però da questa premessa e confidando in una concertazione che sia quanto più possibile vera, concreta e partecipativa”.

Grandi (Centrodestra), presente all’incontro con le candidate consigliere Ida Cenni (in quota Viva Ravenna) e Eleonora Zanolli (Forza Italia) , ha espresso l’intenzione, in caso di vittoria, di affidare l’assessorato all’Agricoltura ad una persona fortemente competente confermando di ritenere il settore un perno fondamentale del tessuto economico locale e, al contempo, ha ribadito l’urgenza di riportare la concertazione, “vera, aperta e concreta”, in cima all’agenda politica della futura amministrazione comunale.

Alessandro Barattoni (Centrosinistra), accompagnato dal candidato al consiglio comunale Massimo Cameliani (Pd) ha confermato l’intenzione di “puntare su dialogo e condivisione per valorizzare insieme un settore agricolo che è risorsa indispensabile per l’intera comunità ravennate e che necessita di sostegno e supporto amministrativo finalizzato a garantire maggiore competitività alle imprese”. Gli incontri si sono conclusi con la sottoscrizione da parte dei candidati del documento programmatico di Coldiretti Ravenna.