Un confronto costante e puntuale quello di Coldiretti Ravenna con i propri associati. Dopo gli incontri delle scorse settimane sui temi della messa in sicurezza del territorio e dei rimborsi post alluvioni, è partito in questi giorni, con le assemblee zonali, il nuovo tour di incontri che toccherà tutta la provincia con l’obiettivo dell’ascolto e del confronto continuo attorno alle criticità e alle prospettive del settore agricolo locale.

Gli incontri, partiti dalla collina, toccheranno le diverse sezioni e zone Coldiretti e vedranno la presenza del direttore provinciale Assuero Zampini, con i segretari di zona ed i funzionari dell’organizzazione, ma i protagonisti sono e saranno in primis gli associati, gli agricoltori, che potranno esporre le problematiche e le richieste che saranno oggetto di ascolto e di elaborazione da parte di Coldiretti nel solco delle politiche e delle scelte sindacali nazionali.

Il tour dell’ascolto, il cui avvio giunge a poche settimane dall’importante inaugurazione del Villaggio Coldiretti di Bologna e dell’Emilia-Romagna, assume dunque una rilevanza ulteriore. Bologna si prepara infatti ad accogliere, dal 7 al 9 novembre, il Villaggio Coldiretti, l’evento che porterà nel cuore della città – tra piazza Maggiore, piazza del Nettuno, piazza Re Enzo, via Rizzoli, piazza Minghetti, piazza Galvani e palazzo Re Enzo – le eccellenze dell’agricoltura italiana, la cultura del cibo e la bellezza della biodiversità.

Il Villaggio Coldiretti, come illustrato già agli associati incontrati in questi giorni, rappresenterà un’occasione per valorizzare Bologna e l’Emilia-Romagna come simboli del Made in Italy agroalimentare, dove la qualità del cibo si unisce alla cultura, alla sostenibilità e all’innovazione.