Sono più di 400 gli imprenditori agricoli datori di lavoro che hanno preso parte agli incontri di aggiornamento sulle novità normative in materia di assunzione manodopera promossi da Coldiretti Ravenna l’8 e 9 febbraio a Faenza e Russi.

Dopo i partecipati focus dedicati alla formazione a tema fiscale e tecnica, gli incontri sulle nuove disposizioni in materia di lavoro fortemente volute da Coldiretti e introdotte sia dalla Legge Finanziaria 2023 che dal ‘Decreto Flussi’, hanno richiamato una sentita partecipazione da parte delle imprese.

I temi dell’assunzione e gestione della manodopera agricola sono stati affrontati ed illustrati dalla responsabile dell’Ufficio Paghe e Amministrazione del Personale di Coldiretti Ravenna, Eugenia Panciatichi, che si è soffermata in particolare sugli adempimenti previsti dalla normativa vigente nonché sugli sgravi fiscali collegati alle assunzioni stagionali.

“Dopo una vera e propria annata di passione sul fronte manodopera per le nostre aziende – è il commento del Presidente di Coldiretti Ravenna Nicola Dalmonte – la Finanziaria ha introdotto novità importanti come l’avvio dei cosiddetti ‘buoni lavoro’, il nuovo sistema di prestazioni occasionali, cui ha fatto seguito la pubblicazione del Dpcm di programmazione transitoria dei flussi dei lavoratori non comunitari che aumenta le quote in ingresso degli stagionali, semplificandone e velocizzandone l’eventuale assunzione. Tutti aspetti, questi – ha aggiunto il Presidente – che andranno a semplificare il reperimento e l’assunzione di manodopera in vista delle grandi campagne frutticole e vitivinicole”. A tal proposito, nelle prossime settimane Coldiretti Ravenna avvierà una massiva campagna di informazione per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro in agricoltura.