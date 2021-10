Nelle prossime settimane Coldiretti Donne Impresa Ravenna presenterà alle scuole della provincia il nuovo percorso multidisciplinare di ‘Educazione alla Campagna Amica’ per l’anno scolastico 2021-22, rivolto alle classi dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado e dedicato quest’anno al tema “Lo sviluppo sostenibile e l’educazione alimentare”.

Al fine di lanciare il nuovo progetto didattico, ma soprattutto con l’obiettivo di dare visibilità alla creatività con cui gli oltre 1.000 studenti hanno affrontato il tema della passata edizione, da domani, 8 ottobre e fino al 14 ottobre prossimo, sarà possibile ammirare i lavori realizzati dai bambini nel corso del precedente anno scolastico visitando la mostra allestita presso la Sala Baracca della Rocca Estense di Lugo.

L’esposizione, che riprende il titolo del progetto didattico “Alimentarsi bene fa bene, il cibo giusto per te e l’ambiente” (proposto causa Covid per il biennio 2019-2021) racconta come gli alunni si siano avvicinati al mondo agricolo, come abbiano interpretato il valore del cibo, della tutela ambientale e fatto propri i corretti stili di vita per crescere in salute,

La mostra, che gode del patrocinio del Comune di Lugo, è aperta al pubblico e ovviamente alle scuole, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12.30.

Dopo la ‘tappa’ lughese, l’esposizione itinerante toccherà anche le città di Ravenna e Faenza.