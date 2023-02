La stagione 2023 dei fiori Made in Italy si apre con San Valentino che è tradizionalmente un appuntamento centrale per il settore florovivaistico. Anche il Mercato di Campagna Amica Ravenna (via Canalazzo 59, Ravenna) celebra la Festa degli innamorati ospitando domani, sabato 11 febbraio, dalle 8.30 alle 13, la ‘tutor dei fiori’ dell’azienda agricola Floricoltura Bandini in azione per aiutare a fare le scelte giuste e convenienti con l’esposizione guidata delle diverse varietà di fiori e una dimostrazione di come realizzare un vero bouquet contadino di San Valentino. Inoltre la tutor Coldiretti svelerà anche i segreti su come far durare più a lungo l’omaggio floreale una volta portato a casa.

Gli agricoltori del Mercato accoglieranno tutte le coppie che si presenteranno insieme per fare la spesa offrendo loro un fiore a km zero.

Naturalmente, come ogni sabato, dalle 8.30 sarà possibile acquistare ci prodotti delle aziende del Mercato, dalla frutta e verdura fresca al vino, dalle uova, al miele, ai salumi e formaggi, ma anche olio extravergine, agrumi biologici, succhi di frutta e tanto altro (ricordiamo che gli altri giorni di apertura del Mercato sono il martedì dalle 8.30 alle 13 e il venerdì dalle 14.30 alle 19).

Inoltre, le strutture agrituristiche della provincia associate a Terranostra e Coldiretti offrono da domani a martedì 14 specifiche proposte dedicate a San Valentino, con menù realizzati ad hoc e speciali pacchetti per vivere tra la natura la festa degli innamorati.