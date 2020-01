Lunedì 27 gennaio, alle ore 20.45, convegno aperto a tutti gli interessati presso Coldiretti Russi (via Cairoli 1).

“Con la pubblicazione delle linee guida per lo svolgimento dell’attività di enoturismo si aprono nuove opportunità anche per le aziende vitivinicole della provincia di Ravenna, prima in regione per superficie coltivata (29,9%) a vigneto. Ora le imprese potranno godere di uno strumento in più per valorizzare la loro produzione e il nostro territorio”. Commenta così Coldiretti Ravenna la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione di Procedure e criteri per lo svolgimento dell’attività enoturistica in Emilia-Romagna, aspetti tecnico-normativi che, insieme alle opportunità di sviluppo enoturistico collegate, importanti per aziende vitivinicole, cantine e agriturismi, saranno illustrati in un apposito convegno pubblico in programma LUNEDI’ 27 GENNAIO, ALLE ORE 20.45, PRESSO COLDIRETTI RUSSI (via Cairoli 1, Russi) alla presenza del Responsabile Fiscale di Impresa Verde Romagna Andrea Marconi e del Responsabile dell’Area Sicurezza Alimentare di Impresa Verde Romagna Maurizio Mangelli. Introduzione a cura del Presidente Coldiretti Ravenna, Nicola Dalmonte.

La Delibera stabilisce che le aziende agricole possono svolgere attività formative e informative sulle produzioni vitivinicole del territorio e attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni aziendali anche in abbinamento ad alimenti. È un provvedimento che chiarisce l’operatività delle aziende della filiera vitivinicola, non solo di quelle agricole, con l’opportunità di valorizzare il prodotto vino nei confronti dei consumatori e con esso il territorio con le sue produzioni agroalimentari di alta qualità. Oltre alle imprese agricole vitivinicole, sono interessate anche le attività di trasformazione delle uve in mosti o vini, con la possibilità di svolgere attività didattiche e divulgative, anche in abbinamento ad alimenti, di degustazioni e promozione territoriale nei confronti dei consumatori o degli studenti, attraverso visite didattiche, iniziative ricreative, eventi e manifestazioni.