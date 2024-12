Colapesce e Dimartino tornano live in un ultimo tour per festeggiare con il loro pubblico questi primi cinque anni di sodalizio artistico, prima di una naturale e fisiologica pausa.

Lo scorso 6 dicembre 2024 è uscito per Numero Uno / Sony Music “Archi, ottoni e preoccupazioni – Dal vivo, con Orchestra”, il loro primo album live, registrato a giugno a Lugo di Romagna in occasione del concerto realizzato sul palco del Ravenna Festival con l’Orchestra La Corelli diretta da Davide Rossi, che ne ha curato anche gli arrangiamenti.

E martedì 14 gennaio 2025, alle ore 21.00, il duo siciliano torna ad esibirsi in Romagna con La Corelli al Teatro Comunale “Walter Chiari” di Cervia celebrando e un percorso musicale che ha saputo catturare le contraddizioni del nostro tempo. Uno stile onirico dagli echi battiatani, la perenne sensazione di essere presenti ma con la mente altrove e l’abilità unica di osservare le nostre consuetudini e i nostri lati oscuri, restituendoceli sempre in maniera “leggerissima”.

I biglietti per la data (10 – 20 €) sono disponibili on-line sulla piattaforma OOOH.EVENTS.

Il concerto nasce in collaborazione con Vivo Concerti, Associazione Italiana Musica dal Vivo, Picicca MGMT, 42, e Dischi Numero 1 ed è frutto della preziosa sinergia tra La Corelli, Ministero della Cultura, Comune di Cervia, AIAM e Tuke SAS.