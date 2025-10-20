Nel fine settimana appena trascorso si è svolta la celebrazione dell’ottantesimo anniversario di COFAR, lo storico marchio dell’industria alimentare con sede a San Michele, una frazione di Ravenna.

Per celebrare un successo così duraturo, Stanislao Fabbrino e Antonio Campri, rispettivamente AD e Presidente, hanno invitato i soci, i dipendenti attuali e passati e le loro famiglie a una visita in azienda con rinfresco e animazione a cura dell’associazione Le Mariette di Forlimpopoli, che hanno insegnato ai più piccoli l’arte di fare i biscotti.

Le centinaia di persone che hanno raccolto l’invito, in una bella giornata ⁠ di inizio autunno ⁠, hanno reso la festa bella e partecipata.

LA STORIA

Il 17 luglio del 1945, uno piccolo gruppo formato da 21 lavoratori, operai fornai rimasti senza lavoro, si riunisce davanti al notaio Eugenio Bettucci, per redigere l’atto costitutivo della nuova COFAR. La stragrande maggioranza delle cooperative nasce nell’immediato dopoguerra, e questa data segna la nascita della prima vera cooperativa industriale della provincia che durante la sua storia riuscì ad acquisire un interesse nazionale e che nel periodo di maggiore attività produttiva diede lavoro a più di 500 persone. Alla fine degli anni ‘60, la COFAR ebbe un incredibile sviluppo trasformando l’attività di panificazione tradizionale in una grande cooperativa industriale RIPETIZIONE DA TOGLIERE che nel periodo di maggior attività produttiva diede lavoro a più di 500 persone. Partita nel 1945 con l’obbiettivo di soddisfare i bisogni primari della popolazione in seguito alla crisi degli eventi postbellici, la COFAR ebbe alterne fortune e, nel 1995 Detercoop (attuale Deco Industrie), acquisì COFAR generando l’attuale assetto (nome generato dalla fusione di DE – Detercoop e di CO – COFAR) che diede all’azienda una struttura più solida con due rami produttivi dedicati alla detergenza e l’alimentazione.

“Celebrare un’ottantesimo anniversario – dichiarano Antonio Campri e Stanislao Fabbrino, rispettivamente presidente e AD – per una realtà che opera nell’industria alimentare non è certo cosa scontata. Cofar è stata fondata da chi ci ha preceduto per portare lavoro giusto e creare prodotti buoni. Questi sono i capisaldi che ci guidano anche ora”.

Alla cerimonia erano inoltre presenti Alessandro Barattoni, sindaco di Ravenna, Daniele Montroni Presidente di Legacoop Emilia-Romagna e Mirco Bagnari, coordinatore di Ravenna per Legacoop Romagna