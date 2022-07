Domani, 3 luglio, si conclude il Coconino Fest, il festival dedicato al fumetto contemporaneo ideato dalla casa editrice Coconino Press Fandango, in compartecipazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna. Nella terza e ultima giornata proseguiranno gli incontri con gli autori a Palazzo Rasponi dalle Teste e infine il festival terminerà con un finale a sorpresa. Continuerà ad essere visibile fino al 31 luglio la mostra collettiva “Nella contea di Coconino”, nella quale saranno esposte le opere di sei tra gli autori più noti e rappresentativi pubblicati dalla casa editrice: Altan, Mara Cerri e Chiara Lagani, Vincenzo Filosa, Otto Gabos, Davide Reviati e ZUZU.

Il programma della giornata di domani:

Domenica 3 luglio – Palazzo Rasponi dalle Teste

Ore 18 Incontro: “Il viaggiatore distante”, con Otto Gabos. L’autore presenta in anteprima assoluta il secondo e conclusivo volume della sua saga.

Ore 19 Incontro: “L’amica geniale a fumetti”. Lila e Lenù: la storia di un’amicizia tra donne che è ha conquistato i lettori di tutto il mondo. Come è nato l’adattamento disegnato del celebre ciclo di romanzi di Elena Ferrante? Con Mara Cerri, Chiara Lagani e Davide Reviati.

Ore 21 Brindisi e finale a sorpresa.

COCONINO PRESS

Nata a Bologna nel 2000, Coconino Press è la casa editrice che ha fatto conoscere in Italia i capolavori internazionali del romanzo a fumetti o “graphic novel”. E ha contribuito al tempo stesso a scoprire e lanciare diversi autori italiani di talento che oggi sono star internazionali. Il nome della casa editrice deriva dalla contea di Coconino, nello Stato americano dell’Arizona, teatro delle fiabesche e ironiche avventure di “Krazy Kat” di George Herriman, uno dei primi capolavori del fumetto di inizio ’900. Oltre alla qualità delle storie, punto caratterizzante dell’attività editoriale è la cura minuziosa per l’oggetto libro: un’idea che si traduce in un’attenzione particolare alla grafica e alla qualità di stampa, per rispettare e valorizzare al massimo il lavoro dell’autore. Soci titolari della Coconino Press sono oggi Ivan Gardini, Ilaria Bonaccorsi Gardini e Domenico Procacci.