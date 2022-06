Coconino Fest: a Ravenna il festival dei fumetti con Altan, Gipi, Zuzu e tanti altri autori | VIDEO

Da Altan a Gipi, da Zuzu a Chiara Lagani, nasce a Ravenna il Coconino Fest, il nuovo festival del fumetto di Ravenna. Andrà in scena dall’1 al 3 luglio fra Palazzo Rasponi e la spiaggia dell’Hana-Bi nei giorni della Notte Rosa. Mostre (che proseguiranno oltre la durata del festival) e incontri con gli autori organizzati da Coconino Press, casa editrice bolognese, in compartecipazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna. Secondo l’Associazione Italiana Editori sono 9 milioni oggi in Italia i lettori di graphic novel e manga. Entrambi saranno protagonisti al Coconino Fest insieme a diversi importanti autori italiani