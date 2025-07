I soci di CO.E.R.BUS si sono riuniti nel tardo pomeriggio di ieri (giovedì 10 luglio) in assemblea ordinaria per l’approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e per procedere all’elezione dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione del consorzio.

Un appuntamento che ha richiamato a Lugo, nella nuova sede di via Manfredi, gran parte degli attuali 35 soci che fanno parte della cooperativa che ormai dal 1992 riunisce aziende di trasporto persone di tutta la Romagna e che conta un parco veicolare di oltre cinquecento mezzi con oltre 530 addetti impegnati nell’arco dell’anno sulle strade, con poco meno di 300 servizi giornalieri.

A presentare il Bilancio è stato il presidente uscente Bruno Riccipetitoni che nel corso della sua relazione ha sottolineato la crescita di fatturato del consorzio frutto “di un grande lavoro di questi ultimi anni. Un lavoro di ripensamento e riorientamento dopo fasi difficili come quella del periodo pandemico e in contesti mutati. Ciò che è rimasto immutato è la consapevolezza che oltre 30 anni abbiamo dato vita ad una realtà come CO.E.R.BUS in cui le specificità delle aziende lasciavano spazio ad un soggetto più grande, senza perdere la propria autonomia ma, al contrario, crescendo con il crescere del consorzio stesso. Un’intuizione frutto della lettura dei bisogni di allora e del coraggio di chi ne fu protagonista. Con quello stesso spirito oggi – ha concluso Riccipetitoni – dobbiamo guardare il mondo che cambia senza abbandonare mai l’idea del valore del gruppo del quale facciamo parte e che ci servirà ad affrontare insieme il domani”.

Un bilancio solido, quello di CO.E.R.BUS, che ha chiuso il 2024 con un fatturato di poco meno di 25milioni di euro, frutto in particolar modo della tendenza positiva per i servizi di noleggio, settore importante di un’attività che contempla anche i servizi scolastici, sui quali sarà necessaria un’attenta riflessione insieme alle amministrazioni locali, i servizi sociali e il trasporto pubblico locale che continua ad essere il core business del consorzio. Una base solida dalla quale partire per nuove sfide nel settore del trasporto pubblico, ambito che sta cambiando rapidamente forma e che potrebbe registrare sensibili modifiche nel futuro, così come le nuove prospettive legate all’evoluzione del Terminal passeggeri di Ravenna a Porto Corsini.

Nella seconda parte dell’assemblea si è invece proceduto alla votazione per l’elezione dei componenti del nuovo consiglio della COERBUS. Undici i consiglieri eletti del nuovo CdA che resterà in carica per i prossimi tre anni: Bruno Riccipetittoni, Andrea Zaganelli, Paolo Pietro Gamberini, Jader Ronchini, Marco Bonelli, Davide Missiroli, Stefano Pollini, Claudio Canè, Loredana Buscaroli, Enrico Casadio e Antonio Zambelli. Confermato poi il Collegio Sindacale con Maria Luisa Zoli presidente, Giovanni Della Bella e Giacomo Mingozzi. Il nuovo Consiglio si riunirà nei prossimi giorni insieme al Direttore Davide Ranalli per le nomine del presidente e del vicepresidente.

L’assemblea CO.E.R.BUS è stata preceduta anche da quella di CO.E.R. in Auto, società controllata per il trasporto di veicoli a noleggio con conducente, con l’approvazione del Bilancio, anche in questo caso con segno positivo per una domanda che si registra in continuità con il passato nel settore turistico e in quello degli spostamenti per viaggi di affari. Al termine dell’assemblea Davide Ranalli è stato eletto presidente di CO.E.R. in Auto. Ranalli succede a Auro Spada che continuerà la sua opera del CdA insieme ad Antonio Canè, nominato vicepresidente, Loredana Buscaroli e Denis Gualteri.