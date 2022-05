CNAI celebra la Giornata Intarnazionale degli Infermieri | VIDEO

Infermieri, una voce che guida. Giovedì 12 maggio è stata celebrata la Giornata Internazionale degli Infermieri. In provincia di Ravenna la ricorrenza è coincisa con il trentesimo anniversario della delegazione locale di CNAI, l’Associazione infermieristica generalista più longeva in Italia.

I due annuali sono così stati omaggiati al Centro di Medicina e Prevenzione in un pomeriggio dedicato ai vari progetti ideati da CNAI in questi anni nella provincia ravennate, compreso l’avvio dell’esperienza dell’infermiere scolastico, e alla premiazione degli infermieri maggiormente distintisi sul lavoro ai quali sono stati consegnati i Daisy Award e i Nursing Now Award. È una figura professionale in continua mutazione quella dell’infermiere, soggetta, come ha insegnato il periodo della pandemia, a sempre più rischi e anche aggressioni. La figura futura dell’infermiere di comunità rappresenterà un ulteriore passo di questa evoluzione.

6 le riconoscenze consegnate in base alle segnalazioni effettuate da assistiti, infermieri, medici, responsabili Azienda Servizi alla Persona nel mese di aprile 2022. Sono stati segnalati infermieri che operano o hanno operato al domicilio, nelle Strutture Residenziali per Anziani, nelle équipe vaccinali COVID, nella Formazione Infermieristica e Ricerca Universitaria, nell’Associazionismo.