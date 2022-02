CNA Ravenna ha organizzato due appuntamenti in videoconferenza per approfondire le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022.

Lunedì 7 febbraio, ore 17.30, il secondo dei due webinar di approfondimento sulla Legge di Bilancio, organizzati da CNA Ravenna.

Il primo appuntamento, dal titolo “Legge di Bilancio 2022: novità in materia di lavoro, credito, leggi di incentivo e Assegno unico e universale”, si è tenuto lo scorso mercoledì 2 febbraio, il secondo webinar, intitolato “Legge di Bilancio 2022: novità in materia fiscale, superbonus e bonus in edilizia” è in programma perlunedì 7 febbraio alle ore 17.30 in videoconferenza.

Relatori di questo webinar saranno Luca Cantagalli, Responsabile Sezione Fiscale CNA Ravenna, e Claudio Carpentieri, Responsabile del Dipartimento Politiche Fiscali CNA Nazionale.

L’iniziativa sarà presieduta dal Presidente della CNA Territoriale di Ravenna,Matteo Leoni. Le conclusioni saranno affidate al Direttore Generale della CNA di Ravenna,Massimo Mazzavillani.

Al termine degli interventi sarà dedicato spazio alle domande dei partecipanti.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita, per maggiori informazioni e iscrizioni:https://www.ra.cna.it/eventi/legge-di-bilancio-2022-fisco-bonus-superbonus/