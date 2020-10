Questa mattina intorno alle 10,30 si è svolto un sit-in di protesta organizzato dalla CNA di Ravenna di fronte all’ingresso della propria sede. Con alcuni cartelli la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola Impresa ha voluto far sentire la propria voce in merito all’ultimo Dpcm varato dal Governo e anche per supportare tutti i lavoratori associati che si trovano in difficoltà per via dell’emergenza Coronavirus e che necessitano di aiuti da parte dello Stato.