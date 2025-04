Si è svolta nei giorni scorsi l’assemblea elettiva del mestiere delle Tintolavanderie associate a CNA Ravenna.

L’assemblea ha confermato, per il secondo mandato consecutivo, Debora Leonelli alla carica di Presidente del Mestiere. È stato anche eletto il nuovo consiglio di cui, oltre alla presidente, fanno parte anche Nadia Bendoni e Francesca Gemelli.

“Le lavanderie artigiane rappresentano un importante presidio professionale, tecnico e sociale del territorio – afferma Debora Leonelli – e pure essendo in gran parte microimprese hanno ben capito che le attività di aggiornamento e formazione sono oggi le più importanti: i tessuti cambiano velocemente e arrivano da ogni parte del mondo e solo la nostra professionalità può garantire ai clienti il servizio migliore possibile. Va ricordato come il problema fondamentale della categoria – conclude Leonelli – sia però quello del ricambio generazionale e del reperimento di personale più qualificato per aiutarci nel lavoro (soprattutto sul versante dello stiro). Su questo cercheremo di aumentare l’attività di valorizzazione del nostro mestiere per fare conoscere ai giovani le opportunità di lavoro e di guadagno che in questo settore non mancano”.