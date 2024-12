Il Laboratorio per l’Innovazione e la Sostenibilità, realizzato dalla CNA di Ravenna in collaborazione con CNA Innovazione, si terrà giovedì 5 dicembre 2024, dalle ore 17.30 presso il Mercato Coperto di Ravenna, in Piazza Andrea Costa 6.

Il Laboratorio per l’Innovazione e la Sostenibilità è nato per condividere e valorizzare le azioni di risk management messe in campo dalle imprese per la business continuity e premiare le aziende che hanno messo al centro della propria strategia di sviluppo l’innovazione tecnologica in ottica 4.0 e/o un approccio sistemico alla sostenibilità, definite dalla Commissione Europea come le principali leve, appunto, per uno sviluppo sostenibile e orientato al futuro.

Le imprese aderenti al progetto hanno effettuato un assessment volto a indagare diverse dimensioni di impresa con focus sulla propensione all’innovazione e sulle politiche attivate in ambito sostenibilità, completata dall’analisi economico-finanziaria e patrimoniale. La solidità d’impresa, infatti, è la condizione necessaria e imprescindibile alla continuità della stessa.

Le imprese che si sono distinte per i risultati ottenuti saranno premiate nel corso dell’evento.

Dopo l’introduzione di Omar Montanari, Presidente CNA Industria Ravenna, e i saluti di Mauro Giannattasio, Segretario Generale della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna e Igor Gallonetto, Assessore a transizione digitale, verde pubblico e riforestazione, patrimonio, legalità e partecipazione del Comune di Ravenna, arricchirà la serata l’intervento di Giuseppe Morici, manager e consulente, autore di libri e formatore, Vicepresidente del CdA del Gruppo Feltrinelli e partner di fondi di investimento. La sua grande esperienza, prima nel marketing e nella consulenza strategica e poi come direttore generale e amministratore delegato in grandi aziende e multinazionali, e la sua conoscenza delle dinamiche delle PMI, ci saranno d’aiuto per rispondere ad alcuni interrogativi legati al fare impresa oggi. Saranno approfonditi alcuni temi, quali il posizionamento dell’industria italiana nel panorama internazionale, l’equilibrio tra imprenditorialità e managerialità e il ruolo centrale delle risorse umane nello sviluppo organizzativo. Le conclusioni saranno affidate a Matteo Leoni, Presidente della CNA Territoriale di Ravenna.

Seguirà la cerimonia di premiazione delle imprese, condotta da Monia Morandi, Responsabile di CNA Industria e CNA Innovazione Ravenna.