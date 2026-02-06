CNA Ravenna organizza per martedì 10 febbraio 2026, alle ore 17.45, un webinar online dedicato all’analisi delle principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 e al loro impatto sul mondo delle imprese.

L’iniziativa, dal titolo “Legge di Bilancio 2026 – Cosa cambia per le imprese?”, è gratuita e aperta a imprenditori e professionisti e affronterà i temi di maggiore interesse per il tessuto produttivo italiano: dalle modifiche fiscali alle novità in materia di lavoro e contrattualistica, dalle misure su previdenza e sostegno al reddito fino alle nuove disposizioni in ambito ambientale e di sicurezza.

Ad aprire l’incontro sarà Roberta Suzzi, Responsabile del Dipartimento Servizi e Consulenza alle Imprese di CNA Ravenna, che introdurrà i contenuti e gli obiettivi del webinar. Seguiranno gli interventi degli esperti del sistema CNA Ravenna: Luca Cantagalli, Responsabile della Sezione Fiscale, Massimo Tassinari, Responsabile della Sezione Rapporti di Lavoro e Contrattualistica, Mirko Masotti, Direttore del Patronato Epasa-Itaco, e Susanna Baldini, Responsabile Ambiente e Sicurezza.

Al termine delle relazioni sarà riservato uno spazio alle domande dei partecipanti, per favorire il confronto diretto con i relatori. Le conclusioni saranno affidate a Massimo Mazzavillani, Direttore generale di CNA Ravenna.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione tramite il sito www.ra.cna.it/eventi/legge_di_bilancio_2026/. Agli iscritti verrà inviato il link di accesso alla videoconferenza poco prima dell’inizio del webinar.