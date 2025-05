CNA Ravenna ha ricordato i due anni dall’alluvione che a maggio 2023 ha colpito cittadini e imprese, ripercorrendo gli interventi e le strategie messe in campo per ripartire. Ricostruzione, messa in sicurezza del territorio, ristori e prospettive future per le imprese del territorio sono stati i temi trattati, anche grazie alle testimonianze dirette di alcune imprese colpite.