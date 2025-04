Lunedì 14 aprile la CNA di Ravenna ha donato tre panchine agli studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia ospitata dalla città. L’iniziativa nasce da un incontro avvenuto nelle scorse settimane tra gli iscritti a CNA Pensionati e gli aspiranti medici che studiano a Ravenna. Le panchine vanno ad arricchire i nuovi spazi della sede didattica presso l’Ospedale Santa Maria delle Croci, inaugurati proprio poche settimane fa, creando così un punto di ristoro e relax all’aria aperta.

Al momento dell’inaugurazione hanno partecipato Mirella Falconi, Presidente del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia di Ravenna, Roberta Mazzoni, Direttrice del Distretto Sociosanitario di Ravenna, Cervia e Russi, Matteo Leoni e Massimo Mazzavillani, Presidente e Direttore generale della CNA Territoriale di Ravenna, Laura Sassi e Maria Francesca Picchio, rispettivamente Presidente e Segretaria di CNA Pensionati Emilia-Romagna, Giuliano Ferroni, Presidente di CNA Pensionati Ravenna e una delegazione di pensionati CNA.

“Siamo lieti di ricevere questa donazione da parte di CNA – ha dichiarato Mirella Falconi – perché rappresenta un contributo concreto alla vivibilità degli spazi dedicati allo studio e al contempo dimostra attenzione verso il corso di laurea e testimonia un coinvolgimento al più ampio progetto di rendere la nostra città sempre più universitaria e a misura di studente”.

“Questo piccolo contributo si colloca in continuità rispetto alle azioni dell’Associazione a sostegno dell’Università nella nostra città” ha affermato Matteo Leoni. “Dopo aver ospitato nella nostra sala conferenze le lezioni della facoltà di Medicina e Chirurgia nel 2023 abbiamo il piacere di rendere ancora più accoglienti e piacevoli i nuovi spazi per gli studenti, per aiutarli a vivere al meglio la loro esperienza a Ravenna e il loro percorso di studi”.