CNA esprime forti riserve sulla tempistica e le modalità di chiusura del programma Transizione 5.0.

Il 7 novembre, con decreto direttoriale, il Ministero per le Imprese e il Made in Italy ha comunicato l’esaurimento delle risorse disponibili per la misura, ridotte a 2,5 miliardi di euro. Il piano destinato ad accompagnare le aziende nella trasformazione digitale ed energetica è ufficialmente esaurito: dalla data del 7 novembre, dunque, chi tenterà di prenotare il credito d’imposta sul portale del GSE troverà solo un messaggio di “lista d’attesa”. Resta valido il termine del 31 dicembre per prenotare il credito d’imposta, ma alle imprese che presenteranno domanda fino alla fine anno verrà comunicata l’indisponibilità delle risorse. Il provvedimento penalizza anche tutte le imprese con richieste pendenti presso il portale del GSE per le quali non è stato ancora definito un esito specifico o che hanno in corso chiarimenti.

Il depotenziamento della misura era previsto nell’ambito della rimodulazione del PNRR, a causa di un tiraggio insufficiente. Su una dotazione di 6,3 miliardi di euro, al 6 novembre le risorse impegnate superavano di poco 1,9 miliardi, segno evidente di una misura complessa e difficile da gestire.

CNA sottolinea l’esigenza che a tutte le imprese che hanno già attivato gli investimenti durante il 2025 sia assicurato l’accesso alle risorse, anche nell’eventualità di superare la dotazione di 2,5 miliardi.

“L’annuncio improvviso del MIMIT sulla chiusura anticipata della misura Transizione 5.0 – commentano Matteo Leoni e Massimo Mazzavillani, Presidente e Direttore Generale della CNA Territoriale di Ravenna – contraddice gli impegni più volte ribaditi dal Governo a favore dell’innovazione delle imprese italiane. Questa scelta getta nello sconforto centinaia di aziende del nostro territorio che avevano già programmato investimenti significativi e paralizza tutti quei progetti rimasti in sospeso a causa della complessità burocratica delle procedure di accesso ai crediti.”