È stato sottoscritto l’accordo tra CNA Territoriale di Ravenna e La BCC ravennate, forlivese e imolese con l’obiettivo di sostenere concretamente chi decide di avviare una nuova impresa. A firmare l’intesa sono stati Massimo Mazzavillani, Direttore Generale di CNA Ravenna, e Gianluca Ceroni, Direttore Generale de La BCC. L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che l’accesso al credito rappresenta uno dei principali ostacoli per le start-up, soprattutto nelle prime fasi di attività, quando manca uno storico aziendale e il fabbisogno finanziario è più elevato. La convenzione prevede finanziamenti a tassi agevolati, linee di credito con condizioni di favore e strumenti dedicati agli investimenti iniziali, riservati alle imprese in fase di avviamento e ai giovani imprenditori. Oltre al credito, l’accordo include un pacchetto di servizi bancari a condizioni vantaggiose: spese di tenuta del conto corrente azzerate per i primi sei mesi, home banking gratuito e POS senza canone e costi di installazione per sei mesi. Una misura pensata per ridurre i costi fissi nella fase di start-up e liberare risorse da destinare alla crescita dell’attività. Con questa partnership, CNA Ravenna rafforza il proprio impegno a supporto dell’imprenditoria locale, affiancando alla consulenza amministrativa e gestionale anche strumenti finanziari concreti, grazie alla collaborazione con un istituto di credito cooperativo fortemente radicato nel territorio.