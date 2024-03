Realizzata congiuntamente dalle due Associazioni imprenditoriali del settore, CNA e Confartigianato, in questi due anni dall’ultima edizione la guida è stata arricchita di nuovi contenuti tecnici e aggiornata dal punto di vista delle tariffe, ponendo particolare attenzione all’evoluzione tecnica e normativa. Le edizioni che si sono susseguite negli anni hanno reso il Tariffario uno strumento utile e insostituibile in grado di chiarire diversi dubbi interpretativi e fornire, nei fatti, a utenti e imprenditori del settore, tutti gli elementi utili per verificare in maniera chiara e semplice i costi dei lavori di manutenzione e costruzione degli edifici nella nostra provincia. Come sempre, l’opera di aggiornamento ha visto coinvolti in prima persona imprenditori artigiani e tecnici dei consorzi del settore delle costruzioni e degli impianti, raccogliendone l’esperienza e le capacità, sinergie che hanno permesso di fornire gli elementi e le conoscenze per rendere il Tariffario Casa adeguato ai tempi ed alle normative, strumento utilissimo per imprenditori, tecnici e cittadini.

Anche questa edizione del Tariffario è stata depositata all’Ufficio Statistiche e Prezzi della CCIAA di Ravenna ed è a disposizione dei cittadini che ne possono ritirare copia anche presso gli uffici della stessa Camera di Commercio.

È inoltre disponibile anche la versione PDF, scaricabile sempre gratuitamente dai siti www.ra.cna.it e www.confartigianato.ra.it

Il Tariffario Casa, che gode anche del Patrocinio della Provincia di Ravenna, è l’ennesima conferma di come l’artigianato e la piccola e media impresa, anche per tramite delle Associazioni di rappresentanza, siano garanzia di serietà e qualità dei lavori e delle lavorazioni, non trascurando la fondamentale tutela della sicurezza dei lavoratori e dei cantieri, anche grazie all’impegno costante rivolto ai temi della formazione professionale e dell’aggiornamento tecnico e normativo.