CNA premia le imprese innovatrici e sostenibili: continuano le celebrazioni per gli 80 anni dell’associazione

Premiate da CNA le imprese innovatrici e sostenibili della provincia di Ravenna. Sono 11 quest’anno le realtà che si sono distinte per la capacità di avviare percorsi strutturati. La premiazione è avvenuta a Faenza, al cinema Sarti, all’interno di una serata incentrata su “Il futuro della PMI in Emilia-Romagna”
Le imprese premiate:
Bottle of Italy srls- Ravenna
CLT Autotrasporti srl- Ravenna
Donna Esse srl – Faenza
Door Service Gabriele srl – Lugo
IPM srl – Lugo
MIP srl – Castel Bolognese
MMB srl – Faenza
Rubicondo Alberto – Solarolo
Tecno-Team sas – Ravenna
Umiblok srl – Fusignano
Zaganelli Group srl – Lugo