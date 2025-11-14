CNA premia le imprese innovatrici e sostenibili: continuano le celebrazioni per gli 80 anni dell’associazione

Premiate da CNA le imprese innovatrici e sostenibili della provincia di Ravenna. Sono 11 quest’anno le realtà che si sono distinte per la capacità di avviare percorsi strutturati. La premiazione è avvenuta a Faenza, al cinema Sarti, all’interno di una serata incentrata su “Il futuro della PMI in Emilia-Romagna”

Le imprese premiate:

Bottle of Italy srls- Ravenna

CLT Autotrasporti srl- Ravenna

Donna Esse srl – Faenza

Door Service Gabriele srl – Lugo

IPM srl – Lugo

MIP srl – Castel Bolognese

MMB srl – Faenza

Rubicondo Alberto – Solarolo

Tecno-Team sas – Ravenna

Umiblok srl – Fusignano

Zaganelli Group srl – Lugo