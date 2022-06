Festeggia venticinque anni di attività imprenditoriale Agenzia Pagina, di Paolo Biagini ed Enrico Rosso. I due soci si occupano insieme di comunicazione da 25 anni, una lunga storia che acquista valore soprattutto sepensata come osservatorio sul futuro.

“Siamo partiti nel 1997 come studio grafico – hanno ricordato Biagini e Rosso – e, sull’onda crescente del web e dall’incontro di esperienze diverse, fin da subito il nostro know-how si è aperto a nuovi orizzonti: l’equipaggio ha integrato altri professionisti (Giovanni Capponi e Tania Cacchi sono con noi già dai primi anni) per condurre i clienti verso i loro obiettivi di comunicazione. Grafici, creativi, giornalisti, sviluppatori web e app, media planner e social manager, analisti, videomaker e fotografi… oggi siamo un hub intergenerazionale di visioni e competenze; per noi il messaggio efficace nasce da un’idea forte, che non prescinde dal mezzo, ma anzi ne coglie le potenzialità di comunicazione”.

L’azienda oggi lavora in ogni ambito con progettidi comunicazione dedicati che presentino al meglio prodotti e servizi, ottimizzino i budget e contribuiscano a costruire una impeccabile brand reputation.“La cultura del progetto è radicata nella nostra formazione, ha sempre guidato il nostro approccio al lavoro e rimarrà sempre il fondamento del nostro pensare e agire” hanno commentato Biagini e Rosso.

La CNA, rappresentata dalla Vice presidente della CNA Territoriale di Ravenna Marianna Panebarco, dal Presidente e dal Responsabile della CNA comunale di Ravenna, Marcello Monte e Andrea Alessi, insieme all’Assessore alle attività produttive del Comune di Ravenna Annagiulia Randi, ha voluto festeggiare il raggiungimento di questo importante traguardo con la consegna di una pergamena celebrativa augurando a Pagina un futuro pieno di successi.