Si è svolta nei giorni scorsi l’Assemblea Elettiva del Mestiere CNA Odontotecnici Ravenna, mestiere organizzato all’interno dell’Unione Benessere e Sanità di CNA, per il rinnovo del Presidente e del Consiglio Territoriale della Provincia di Ravenna.

Gianluca Giorgetti è stato riconfermato Presidente provinciale di CNA Odontotecnici Ravenna. Giorgetti, al secondo mandato, ha espresso entusiasmo e determinazione nell’assumere nuovamente questo importante ruolo: ” Dobbiamo unire sempre di più questa categoria per arrivare ad ottenere gli obiettivi che ci poniamo da sempre. A partire da una formazione sempre più qualificata, con una laurea ad hoc e percorsi ITS per entrare in questo mondo che può dare molta soddisfazione ai giovani. Ci sono poi gli aspetti sostanziali per i quali ci battiamo da decenni, come il necessario riconoscimento dell’odontotecnico come professione sanitaria -storica battaglia di CNA- e la richiesta di semplificazione degli aspetti legati alla privacy partendo da un codice di condotta che consenta vantaggi rispetto all’eccessiva burocrazia esistente”.

Il nuovo Consiglio Territoriale è composto, oltre che dal Presidente Giorgetti, da Maurizio Signorini e da Maurizio Piva.