Martedì 22 febbraio, alle ore 17.30, il gruppo CNA “Imprese_Digitali”, compagine di professionisti e aziende dell’ICT nata in seno all’Unione CNA Comunicazione e Terziario Avanzato Ravenna, proporrà un nuovo breve seminario formativo, pensato per fornire utili informazioni a tutte le imprese – di ogni settore – su come svolgere in maniera positiva e misurabile delle buone campagne online. Il seminario si svolgerà presso la sala conferenze della CNA di Lugo, in via Acquacalda 37/1, in presenza e in streaming per gli iscritti.

Durante il webinar si metterà a disposizione dei partecipanti una vera e propria “cassetta degli attrezzi” attraverso la presentazione di esperienze, consigli specifici e casi di studio (cercando di variare il più possibile mezzi, settori e canali); si toccheranno così i temi più vari a seconda degli obiettivi dell’impresa (contatto, vendita, branding) oltre ad altri temi di marketing digitale sempre collegati alle campagne online (dalla sicurezza alla creazione di landing page).