Si è svolta martedì 15 aprile 2025 l’Assemblea Elettiva di CNA Industria Ravenna. Questo importante momento associativo è stato preceduto da una stimolante occasione di confronto sul tema “Il paradosso dell’innovazione: creare con passione, valutare con distacco”, con gli interventi di Roberto Della Marina, Venture Capitalist e Managing Partner di Obloo Ventures e Marcella Contini, Responsabile Dipartimento Politiche Industriali, Politiche Europee, Ricerca, Innovazione, Credito CNA Emilia-Romagna.

Al centro del confronto tutti gli aspetti dell’innovazione: la passione e l’entusiasmo che alimentano l’idea innovativa, la strategia e la managerialità che devono guidare il processo, come affrontare il fallimento di un progetto e l’analisi concreta degli impatti generati dall’innovazione. Sottolineata da Roberto Della Marina la necessità di valutare un progetto innovativo in relazione al reale valore aggiunto che questo può portare all’impresa e a tutto il sistema degli stakeholder: “Il buon innovatore è quello capace di mettere “in crisi” la propria idea. L’approccio critico resta il miglior alleato per valutare la solidità e il potenziale reale di un’idea innovativa”. A seguire, Marcella Contini ha presentato il ruolo di apripista di CNA Hub nel campo dell’innovazione, struttura attiva da oltre 20 anni sul tema, e l’ecosistema dell’innovazione creato nel tempo per fare rete e per sviluppare progettualità riguardo l’essere impresa in un contesto complesso e mutevole.

A seguire, l’Assemblea ha proceduto alla elezione dei propri rappresentanti. Sono stati eletti come membri del Comitato Territoriale, oltre al Presidente Omar Montanari, Gian Maria Aprigliano, Ylenia Betti, Roberto Del Mastro, Chato Della Casa, Davide Fabi, Luciano Frega, Fabiana Gentili, Emilia Giovanetti, Cristina Griguolo, Matteo Leoni, Mirco Mattarozzi, Gabriele Mazzotti, Roberto Zauli. Omar Montanari e Roberto Zauli sono stati eletti anche come componenti del Consiglio Regionale del Raggruppamento d’Interesse CNA Industria.

Omar Montanari, confermato Presidente del Raggruppamento ha dichiarato: “Sono onorato di rappresentare questo gruppo, con il quale condividere progettualità e momenti di confronto è sempre molto stimolante a livello professionale oltre che piacevole a livello umano. Sono orgoglioso di ciò che, come Associazione, ci impegniamo ogni giorno ad offrire alle imprenditrici e agli imprenditori associati: luoghi di ascolto, contaminazione e di confronto su scenari anche di frontiera, con la volontà di anticipare strade e “mirare alto”, mantenendo, però, ben saldi i piedi a terra”.