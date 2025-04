Nei giorni scorsi si è svolta l’Assemblea Elettiva di CNA Impresa Donna Ravenna, durante la quale sono stati eletti i nuovi organismi dirigenti: Presidente, Comitato, delegata all’Assemblea Territoriale e le componenti il Consiglio Regionale di CNA Impresa Donna.

Succede a Nicoletta Cirelli, dopo un mandato durato otto anni,Ylenia Betti, Amministratrice Unica dell’impresa Rob-car Srl. Il nuovo comitato ha visto l’elezione di: Anna Maria Battistini, Orietta Caravita, Nicoletta Cirelli, Francesca Coatti, Eleonora De Lorenzi, Anastacia De Lurdes Jaime Calandrini, Roberta Gaudenzi, Emilia Giovanetti, Marianna Panebarco, Maria Chiara Parollo, Marisa Savorelli, Deborah Ugolini, Sonia Vincenzi e Patrizia Zauli.

Ylenia Betti, imprenditrice e storica componente di CNA Impresa Donna Ravenna, ha così commentato l’elezione: “Sono orgogliosa di essere stata scelta per rappresentare il CID di Ravenna, raccolgo con fierezza il testimone dalla Presidente uscente Nicoletta Cirelli. Con il nuovo raggruppamento costituto, porteremo avanti il lavoro svolto fino ad ora e con nuovi progetti metteremo le nostre conoscenze al servizio del Sistema CNA”.

L’Assemblea Elettiva è stata preceduta da una parte pubblica dal titolo “Donne in azione: con cuore, testa e mani”, una tavola rotonda coordinata dalla giornalista Margherita Barbieri che ha visto come relatriciFrancesca Masi, Direttrice di RavennAntica, Federica Moschini, Assessora del Comune di Ravenna con delega alle politiche e cultura di genere,Federica Ponti, Psicologa e Neuropsicologa e Marisa Savorelli, Imprenditrice e Hair stylist.

Alla tavola rotonda hanno partecipato numerose associate CNA, Associazioni e cittadine che durante gli anni hanno collaborato e contribuito alle attività di CNA Impresa Donna Ravenna.

L’obiettivo della conferenza e del conseguente dibattito è stato quello di incentrarsi sulla parola “azione” per rendere chiaro il messaggio che la parità di genere, oltre alle parole, ha bisogno di azioni comuni da parte di donne e uomini in tutti i campi della società affinché il gender gap e gli stereotipi di genere vengano finalmente colmati oltrepassando la teoria e passando alla pratica.

La Responsabile di CNA Impresa Donna, Emilia Iaccarino, ha commentato soddisfatta la tavola rotonda: “L’impatto di una sala piena di donne che hanno interloquito insieme per affrontare il futuro dal punto di vista imprenditoriale e sociale ci ha dato un grande senso di forza. Tanti uomini si sono uniti alla battaglia per la parità, ci auguriamo che questa Assemblea sia da sprone per tutta la comunità”. Ha ringraziato, infine, Nicoletta Cirelli per il suo proficuo mandato e augurato alla nuova Presidente Betti buon lavoro.