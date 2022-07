Al via il portale per l’efficienza energetica sviluppato dai partner del progetto europeo GEAR@SME che ha l’obiettivo di supportare le PMI e gli stakeholder nel cammino verso una maggiore efficienza energetica e sostenibilità. Tra i partner italiani che hanno collaborato all’implementazione della piattaforma troviamo l’Organismo di Ricerca Certimac e CNA Ravenna, associazione di categoria.

Il portale è stato progettato per PMI, associazioni di categoria ed Esperti in Gestione dell’Energia che potranno consultarlo gratuitamente accedendo a materiali di formazione, best practice e tool energetici, con la possibilità di creare il proprio percorso personalizzato verso l’implementazione di interventi di efficienza energetica.

Nello specifico, sono disponibili strumenti che permettono di effettuare l’autovalutazione energetica che consente, in maniera semplificata e preliminare, di identificare gli interventi di efficientamento più idonei alla propria realtà aziendale e stimare i relativi costi / benefici in termini di risparmio energetico ed economico comparando le diverse soluzioni tecnologiche implementabili a livello aziendale.

Viene inoltre data la possibilità a tutti gli utenti di entrare in contatto con un local expert per qualsiasi necessità di approfondimento o chiarimento in merito a riduzione dei consumi energetici aziendali, interventi di efficienza energetica, accesso agli incentivi pubblici per finanziare gli interventi, Comunità Energetiche, valutazione dei benefici non energetici e molto altro.

Il portale è disponibile all’indirizzo: www.energyefficientsme.eu

Progetto finanziato nell’ambito di HORIZON 2020 e avviato a settembre 2020. 10 partner da 6 paesi europei. L’assunto di partenza è chiaro: il settore delle PMI possiede un potenziale enorme di riduzione dei consumi energetici che finora è stato sfruttato solo in parte a causa della mancanza di tempo, risorse economiche e competenze specifiche. Per colmare questo divario, il progetto ha sviluppato un approccio innovativo all’efficienza energetica basato su 3 concetti chiave: l’introduzione della figura del Trusted Partner (partner di fiducia) che possa formare le aziende sui temi dell’efficienza energetica e supportarle in maniera imparziale nella scelta di tecnologie e fornitori; l’Approccio collettivo che prevede la creazione di un network di aziende che possano condividere esperienze, competenze fino ad arrivare a progetti di efficienza energetica collettivi; ed infine l’introduzione dei Benefici Multipli dell’efficienza energetica, approccio che mira a valorizzare non solo il risparmio energetico derivante da una misura di efficienza ma anche le ricadute positive su altri aspetti aziendali.