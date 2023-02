CNA e la legge di bilancio: luci ed ombre

Si è svolto giovedì 16 febbraio, alle ore 18, presso la CNA di Ravenna e in videoconferenza, un evento gratuito per orientarsi e cogliere le opportunità della nuova Legge di Bilancio, un approfondimento su regimi fiscali, flat tax, pace fiscale, modifiche al superbonus, esoneri contributivi e tanto altro. Sono tante le nuove misure in materia di fisco, lavoro, previdenza ed incentivi introdotti dalla nuova Legge di Bilancio 2023, varata dal Governo. Tra le principali novità in campo fiscale troviamo il nuovo regime forfettario, la contabilità semplificata e flat tax, i beni e terreni strumentali, la pace fiscale, le modifiche al superbonus, gli aiuti per i costi energetici e materie prime, così come per gli investimenti delle PMI. Sul versante del lavoro, focus sugli esoneri contributivi, il nuovo lavoro occasionale e riduzione cuneo fiscale, mentre in campo previdenziale tutte le novità in materia di pensioni. All’iniziativa hanno partecipato, fra gli altri il Presidente della CNA Territoriale di Ravenna, Matteo Leoni, gli esperti di CNA Ravenna: Luca Cantagalli, Responsabile Sezione Fiscale CNA Ravenna, Massimo Tassinari, Responsabile Rapporti di Lavoro e Contrattualistica CNA Ravenna, e Massimo Cameliani, Direttore patronato Epasa-Itaco Ravenna e le conclusioni sono state affidate al Direttore Generale della CNA di Ravenna, Massimo Mazzavillani.