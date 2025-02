Cna e Confartigianato hanno presentato, nei termini previsti, un documento unitario di osservazioni al PUG di Ravenna nel quale sono state individuate proposte e suggerimenti per lo sviluppo e la valorizzazione dell’intero territorio.

Lo strumento urbanistico deve essere improntato sulla semplificazione, la chiarezza e la certezza delle norme, deve essere flessibile e aperto a futuri contributi che intercettino l’evoluzione del sistema economico e territoriale. Tutto questo per sostenere gli investimenti, ridurre i tempi e i costi in un sistema economico in continua evoluzione.

Nello sviluppo del territorio le aree artigianali/industriali devono essere valorizzate, mettendo le imprese nelle condizioni di realizzare investimenti in tempi brevi tenendo conto degli obblighi normativi a cui devono in certi casi sottendere.

Le due Associazioni dell’artigianato e della Piccole e Media Impresa colgono favorevolmente la previsione del nuovo by pass sul canale Candiano, un’opera strategica per la quale sono necessari tempi celeri, e nel contempo sottolineano la necessità di prevedere parcheggi attrezzati per autotrasportatori con servizi dedicati per garantire spazi adeguati al riposo per gli autisti e adeguati parcheggi dei semi rimorchi in funzione dello sviluppo della logistica collegata al porto.

In questo contesto le ZLS sono un’opportunità strategica di sviluppo per la cui valorizzazione e gestione è fondamentale uno stretto coordinamento fra l’Amministrazione comunale e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale, in particolare dal punto di vista urbanistico per assicurare una visione strategica e una coerenza con tutto il sistema territoriale e alti standard qualitativi degli investimenti e dei servizi presenti.

Cna e Confartigianato sottolineano l’importanza di proseguire con le politiche di sostegno alla rigenerazione urbana, alla sostenibilità e all’innovazione.

La riqualificazione urbana della città in questo contesto deve valorizzare il recupero del patrimonio immobiliare per mantenere vivo e attrattivo il territorio e sostenere la riqualificazione delle strutture ricettive in ogni sua forma. Per il centro cittadino occorre favorire un equilibrio fra residenziale, attività commerciali, di servizio, artigianato e strutture ricettive e culturali e assicurare la coerenza dello strumento urbanistico con la progettazione e l’individuazione degli Hub Urbani.

L’attenzione alla prevenzione degli eventi calamitosi e la messa in sicurezza del territorio rappresenta una delle priorità, alla luce del verificarsi di eventi estremi sempre più ricorrenti. Per questo, oltre alle attività di manutenzione del territorio, è importante sostenere opere di drenaggio urbano sostenibile e incentivare i privati alla messa in sicurezza degli immobili.

Il percorso di introduzione delle servitù di allagamento è considerato con attenzione, ma è fondamentale che tutti i soggetti istituzionali coinvolti promuovano momenti di confronto con i privati, garantendo decisioni condivise, consapevoli e adeguate alle reali esigenze del territorio.