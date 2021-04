Si è svolta ieri l’Assemblea Elettiva di CNA Comunicazione e stampa, dell’Unione Comunicazione e Terziario Avanzato Ravenna. Durante il congresso è stato eletto il nuovo Comitato Direttivo, con all’interno una rappresentanza qualificata di imprese e professionisti del settore. Al termine dell’incontro è stato confermato presidente, con voto unanime, il ravennate Enrico Rosso.

Il nuovo Comitato Direttivo è formato, oltre che dal presidente, da altri dieci imprenditori: Marianna Panebarco, Alessandra Catania, Deborah Ugolini, Daniele Diversi, Antonella Bandoli, Pamela Tavalazzi, Paola Fabbri, Leonardo Prati, Marco Pirazzini e Volturno Valgimigli.

All’evento ha partecipato anche la responsabile regionale dell’Unione Comunicazione Emilia-Romagna, Elisa Muratori, intervenendo soprattutto sulle grandi potenzialità e responsabilità che vive chi opera in questo mestiere, non foss’altro per il fatto che tutte le novità tecnologiche a cui ci ha abituato la pandemia rimarranno anche in futuro, come elemento centrale del lavoro delle imprese di ogni settore.

Ecco la prima dichiarazione del presidente Enrico Rosso:

“Da anni la nostra Unione lavora su quella che è stata definita la transizione digitale della società e dell’economia; continueremo a farlo – anche con le azioni del gruppo Imprese_Digitali e con Ecipar – andando in due direzioni; una interna: approfondendo gli aspetti legati alla crescita formativa delle nostre stesse imprese, collaborando e crescendo insieme, per dare risposte sempre più efficaci e moderne a chi vuole comunicare meglio. Ed una esterna: operando per la crescita collettiva del mondo della Piccola e Media Impresa in ogni settore, facendo crescere un ambiente digitale aperto, che favorisca conoscenza e crescita di consapevolezza in una società moderna e attiva.”