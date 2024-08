Nella serata di lunedì 5 agosto, si è tenuta presso il Bagno Club Milano di Milano Marittima la direzione comunale della CNA Cervia, che ha visto la presenza, tra gli altri, del Sindaco Mattia Missiroli e del Direttore Provinciale Massimo Mazzavillani.

Il Presidente Comunale Francesco Magnani e il Responsabile Comunale CNA Jimmy Valentini hanno presentato i temi principali all’ordine del giorno. Magnani ha sottolineato l’importanza delle recenti elezioni comunali, che hanno visto l’insediamento della nuova amministrazione e la presentazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco. Durante l’incontro, CNA ha portato all’attenzione del primo cittadino una serie di tematiche cruciali: economia, zone artigianali, porto, turismo, grandi eventi, lavori pubblici, infrastrutture e transizione green. L’Associazione ha confermato la propria disponibilità anche nella fase di elaborazione del piano degli investimenti e nella fase di progettazione preliminare degli interventi sulle opere pubbliche della città, auspicando un confronto continuo e virtuoso.

Il Responsabile Valentini ha evidenziato la necessità di supportare le imprese locali, con particolare attenzione alle tre aree produttive di Cervia (Malva Sud, Savio e Montaletto). È stato richiesto il ripristino dei fondi comunali per l’artigianato e la piccola media impresa, sottolineando l’importanza del contributo dei Comuni ai Consorzi Fidi, favorendo così l’accesso al credito, per stimolare investimenti e innovazione nelle imprese. Queste misure, ha spiegato Valentini, sono formidabili per l’effetto “leva” che producono.

Inoltre, è stato ribadito il ruolo strategico del porto di Cervia come motore di sviluppo economico e turistico. CNA ha richiesto l’istituzione di un tavolo specifico per affrontare le criticità attuali e pianificare il futuro sviluppo del porto, considerato un’opera primaria per la città.

È stata espressa preoccupazione per il silenzio del Governo sulla Direttiva Bolkestein e la necessità di stabilire criteri univoci per le concessioni balneari. CNA ha lanciato un appello affinché il Governo intervenga per valorizzare l’imprenditoria locale e non penalizzare le imprese familiari del territorio.

Si è discusso anche dell’andamento della stagione turistica e della necessità di misure per allungare la stagione e puntare su grandi eventi. È stata proposta la riapertura di un bando per un calendario continuo di eventi a Milano Marittima, al fine di riallineare il pubblico alla sua vocazione turistica. Inoltre, è emersa la necessità di puntare ancora di più sulle infrastrutture sportive di alto livello e di adeguare il progetto del parco urbano alle esigenze di una città pronta ad ospitare importanti eventi sportivi.

Il sindaco Mattia Missiroli ha dichiarato che è fondamentale, in questo momento, la strutturazione della macchina comunale per renderla al più presto pienamente operativa e in grado di raggiungere gli obiettivi ambiziosi che si sono prefissi. Ha inoltre condiviso la necessità di prestare massima attenzione alla materia economica, alle zone artigianali, al porto e alle attività connesse alle marinerie, alla Bolkestein, ai lavori pubblici, alle infrastrutture e alla transizione green, facendo più volte riferimento alla relazione introduttiva.

Missiroli, infine ha sottolineato che la strategia turistica di Cervia deve preservare il modello attuale, ma anche ambire a un futuro di crescita. L’obiettivo è attrarre più turisti esteri e potenziare quelli nazionali, migliorando i collegamenti per rendere la città più accessibile. Cervia deve valorizzare i suoi punti di forza, come mare, spiaggia, pineta e saline, e prolungare la stagione turistica attraverso eventi sportivi, culturali e ambientali. La città dovrebbe aspirare ad ospitare eventi importanti come Ironman e Open Golf tutto l’anno, con una pianificazione e comunicazione efficace a livello nazionale e internazionale.

Nel suo intervento conclusivo, il Direttore Provinciale Massimo Mazzavillani ha sottolineato l’importanza della Pianificazione Strategica secondo le linee riportate dal Sindaco e la necessità urgente di rinforzare la macchina amministrativa comunale, ha ribadito che gli investimenti di riqualificazione da parte dei privati sia nel settore dell’accoglienza che dei servizi al turismo saranno anche favoriti dal grazie al cruciale ruolo degli investimenti pubblici che il Comune implementerà su Milano Marittima, Pinarella , Tagliata così come avvenuto su Cervia. Inoltre, una battuta sulla stabilità delle ordinanze comunali: “Non si modificano le ordinanze e i regolamenti a stagione in corso. Ci si confronta sulle problematiche ad ottobre e assieme si trovano le soluzioni migliori percorribili per la stagione successiva. Infine, Mazzavillani si è soffermato sull’importanza strategica del Porto e sulla necessità di realizzare la riqualificazione dello stesso.

La direzione comunale si è conclusa con un costruttivo confronto tra il Sindaco e i membri della Direzione, mirato a rafforzare la collaborazione e l’impegno comune per il futuro sviluppo di Cervia.