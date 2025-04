CNA Cervia esprime apprezzamento per l’iniziativa promossa dal Comune di Cervia con il convegno Milano Marittima Città dello Sport, tenutosi ieri sera al Palace Hotel di Milano Marittima, che ha rappresentato un momento significativo di confronto sul futuro della città e sul ruolo crescente del turismo sportivo.

La sottoscrizione della lettera d’intenti tra Regione Emilia-Romagna, Comune di Cervia, FIGC, LND e CONI segna un primo passo concreto verso la realizzazione di un polo sportivo di rilevanza nazionale, con potenziali ricadute positive per il sistema economico locale. Il progetto, che punta a integrare sport, formazione e promozione del territorio, rappresenta un’opportunità che merita attenzione, condivisione e continuità nel tempo.

CNA Cervia condivide l’idea che lo sviluppo del turismo sportivo possa contribuire alla crescita complessiva del territorio, valorizzando le sue caratteristiche distintive e sostenendo l’attività delle imprese locali. Questo progetto può essere il punto centrale attorno al quale costruire ulteriori proposte legate allo sport, alla natura e al benessere e ampliare il periodo di attività delle imprese turistiche, attualmente troppo legata a una stagionalità influenzata dagli eventi meteorologici.

In questo quadro, la recente Ordinanza, in vigore dal 1° aprile, che disciplina l’utilizzo degli impianti elettroacustici e lo svolgimento di eventi temporanei è un segnale positivo verso una gestione più ordinata e responsabile di tutto il territorio. Da sole le ordinanze però non appaiono sufficienti a prevenire comportamenti problematici, spesso legati all’abuso di alcol e a episodi di violenza. È fondamentale affiancare a queste disposizioni campagne di sensibilizzazione rivolte ai giovani e ai turisti, per promuovere il rispetto delle regole e una convivenza civile più consapevole.

Allo stesso tempo, riteniamo fondamentale che le regole che disciplinano l’attività turistica siano definite con congruo anticipo e in modo condiviso, per consentire agli operatori economici una pianificazione efficace e contribuire a un’offerta turistica di qualità.

“Il progetto ‘Cervia Città dello Sport’ – ha dichiarato Francesco Magnani, Presidente della CNA Comunale di Cervia – rappresenta una visione strategica che può valorizzare le peculiarità del nostro territorio, offrendo nuove opportunità alle imprese locali. CNA Cervia è pronta a collaborare con le istituzioni per promuovere un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo.”