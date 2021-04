Si è svolta nei giorni scorsi l’Assemblea Elettiva della CNA di Brisighella, durante la quale sono stati eletti i vertici dell’Istanza del territorio. Widmer Valmori confermato Presidente, Mirco Malvolti è stato eletto Vicepresidente. Anna Pia Casale sarà, inoltre, delegata all’Assemblea della CNA della Romagna Faentina.

La situazione economica del Comune di Brisighella nel 2020, stando ad uno studio Unioncamere, ha visto una significativa battuta d’arresto con un calo del -9,2 % del valore aggiunto in linea alla media regionale mentre per il 2021 si prevede un rimbalzo del 4,2% che riuscirà solo in parte a recuperare il valore perso.

All’incontro ha partecipato anche il Sindaco Massimiliano Perderzoli che ha aggiornato gli imprenditori sulle tante opere ed azioni che l’Amministrazione ha in programma nel 2021.

Nel 2020 l’Amministrazione si è concentrata molto sulla manutenzione stradale e c’è l’impegno per continuare anche per quest’anno in particolare con la riqualificazione della via d’accesso principale alla località. La priorità resta l’economia turistica cercando di sostenere le imprese con agevolazioni sul suolo pubblico e la creazione di ztl per consentire il posizionamento dei clienti all’esterno.

Il neo Presidente della CNA di Brisighella Widmer Valmori ha sottolineato la complessità del momento che stanno affrontando le imprese, in particolare per la difficoltà di alcune rispetto alla liquidità ed alle chiusure prolungate (bar, ristoranti, commercio, parrucchieri, ed altri). È fondamentale rilanciare il turismo, che rappresenta un’economia importante per Brisighella. In particolare con il nuovo Piano Urbanistico sarà necessario prestare attenzione alle esigenze delle imprese per sostenere quelle realtà che ancora vogliono investire.