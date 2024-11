Nell’ambito delle iniziative per la Giornata Nazionale dell’ albero, Giovedì 28 Novembre i volontari del Club Lions Ravenna Romagna Padusa, con la preziosa e concreta collaborazione degli insegnanti e dei ragazzi della Scuola di Classe, hanno arricchito il progetto, di alto valore educativo, del Parco didattico della scuola con la piantumazione di 12 nuovi piccoli alberi, 4 querce, 4 frassini e 4 fusaggini. Ora praticamente tutto il Parco attorno alla Scuola di Classe è disseminato di alberi, arbusti ed essenze vegetali diversificate a scopo didattico e ambientale.

Gli alberi sono stati forniti dal Servizio Ambiente del Comune di Ravenna nell’ ambito dell’iniziativa “ un albero per ogni bambino/a nato/a “ e consegnati tramite l’ Azienda multiservizi Azimut. A loro va il nostro più sincero ringraziamento.

Prima della piantumazione i volontari Lions e le insegnanti hanno spiegato ai ragazzi la crescente importanza degli alberi di fronte ai cambiamenti climatici, all’ aumento della CO2, al riscaldamento del pianeta in particolare delle aree urbane. Gli alberi non sono solo molto belli, assorbono Anidride carbonica oggi in eccesso, producono ossigeno essenziale per la vita, favoriscono la biodiversità e mitigano con la propria ombra le ondate di calore così aumentate negli ultimi anni e che provocano danni e disagi crescenti.

La tematica ambientale è diventata una delle grandi priorità dell’attività del Lions International e questa iniziativa di messa a dimora di nuovi alberi da parte del Lions Club Ravenna Romagna Padusa fa parte dei progetti che sta attuando il Gruppo di lavoro “ Salviamo l’ Ambiente “ del Distretto Lions 108 A ( distretto di un vasto territorio che va dalla Romagna al Molise ), gruppo che è coordinato dal Dott. Leonardo Puliti.