La Clinica Dentale Santa Teresa si sta sempre più affermando come un centro di riferimento per quanto riguarda le cure dentali sia a livello locale che internazionale. Per comprendere le ragioni di questo successo, che risiedono in primo luogo nella professionalità del team e nell’applicazione di tecnologie all’avangurdia, abbiamo parlato con il coordinatore clinico del gruppo, il Dottor Fabio Fusconi.