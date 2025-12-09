Promozione piena per due ospedali in Emilia-Romagna da parte dell’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali: si tratta di due tra le 15 strutture italiane che, valutate su almeno sei aree cliniche su un totale di otto prese in considerazione, hanno raggiunto nel 2024 un livello ‘alto’ o ‘molto alto’.

In regione sono l’ospedale di Bentivoglio (Bologna), con sei aree valutate, e l’ospedale di Fidenza (Parma) con sette aree valutate.

È quanto emerge dal Piano nazionale esiti 2025 presentato da Agenas. Solo un ospedale della regione è stato “rimandato” sulla base della valutazione di criteri standard di qualità dell’assistenza, ma non si specifica quale.

In Emilia-Romagna ci sono anche decine di altre strutture che il Piano esiti elenca tra quelle con livelli molto alti, riferiti ad ambiti clinici particolari.

Per gravidanza e parto e nell’ambito osteomuscolare compaiono 12 strutture per ognuna, fra cui l’Irccs Policlinico Sant’Orsola di Bologna (gravidanza e parto) e il Rizzoli di Bologna (osteomuscolare).

Nella chirurgia oncologica promozione a pieni voti per l’istituto in tecnologie avanzate di Reggio Emilia, l’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì, l’Aou di Parma e il Ramazzini di Carpi (Modena).

In ambito circolatorio bene l’Irccs Policlinico Santo’Orsola, il Santa Maria Delle Croci di Ravenna, il Morgagni-Pierantoni di Forlì, l’Infermi di Rimini.

Nell’ambito del sistema nervoso cinque ospedali promossi: l’ospedale Bufalini di Cesena, l’Istituto delle scienze neurologiche di Bologna, l’Aou di Parma, l’Aou di Modena, il nuovo ospedale Civile Sant’Agostino-Este di Modena.

(ANSA)