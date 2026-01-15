Mercoledì 21 gennaio, alle 20.45, il Teatro Rasi ospiterà l’incontro pubblico “Dialogo sul clima: l’esperienza del territorio e le politiche in campo per il futuro di Ravenna”, una serata di confronto dedicata ai temi del cambiamento climatico, della prevenzione e delle strategie di adattamento.

All’iniziativa interverranno il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, la presidente della Provincia di Ravenna Valentina Palli, il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni, l’ex comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna Luca Manselli e il meteorologo Pierluigi Randi. A moderare il dibattito sarà la giornalista Silvia Manzani. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

L’evento è promosso dal Centro locale di adattamento climatico (Clac) del Comune di Ravenna, istituito nel 2025 nell’ambito del progetto europeo Action. Il Clac opera con l’obiettivo di diffondere la conoscenza sui temi del cambiamento climatico e di sensibilizzare cittadini e istituzioni sulle azioni e le strategie di adattamento, inserendosi nel quadro delle attività di comunicazione previste dal Piano di azione per l’energia sostenibile e il clima (Paesc) del Comune.

Al termine della tavola rotonda è prevista la proiezione del documentario “Romagna mia – storie di alluvioni”, realizzato da Paolo Melandri e Pier Damiano Benghi, prodotto da Solar Moving e patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna. Il film, pluripremiato, racconta attraverso testimonianze dirette gli eventi meteorologici che hanno colpito l’Emilia-Romagna nel maggio 2023 e nell’autunno 2024.