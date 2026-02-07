Si è aperta una pagina storica per il Gruppo Municipale di Faenza con l’elezione di Claudia Pertosa a nuova Reggente per il triennio 2027-2029, la prima volta di una figura femminile alla guida della compagine sin dalla sua istituzione.

La tornata elettorale, svoltasi presso la sede del Gruppo ha sancito il passaggio di testimone dopo ben 17 anni di guida firmata da Marino Baldani.

Claudia Pertosa, 39 anni, di professione biologa e madre di un bambino di sei, rappresenta un volto di continuità, ma al tempo stesso di profondo rinnovamento: entrata nel Gruppo nel 2017 come “tamburina”, dal 2023 è stata nominata nel ruolo di Seconda Siniscalca, quindi Capitano, e vice dello stesso Baldani. Nel dichiararsi onorata della fiducia ricevuta, la neo-eletta ha ringraziato il gruppo che ha deciso di mettersi in gioco e ha rivolto un pensiero speciale a Marino Baldani, definendo il lavoro al suo fianco come una scuola di vita e di passione per il Niballo, con l’obiettivo di mantenere il Gruppo un ponte solido tra l’amministrazione e il mondo rionale portando avanti la tradizione con occhi nuovi.

Anche il Sindaco di Faenza, in veste di Magistrato della Giostra, ha sottolineato la portata storica dell’evento accogliendo un gruppo pronto a gestire una realtà fondamentale per il collegamento tra la municipalità e il calendario rionale e augurando a Claudia Pertosa un buon lavoro per una collaborazione che sarà certamente costruttiva. Il Sindaco ha poi dedicato un grande ringraziamento al Reggente uscente Marino Baldani, per i suoi 17 anni di dedizione, competenza e umiltà, descrivendolo come uno dei massimi conoscitori della rievocazione che ha guidato il Gruppo con autorità e spirito di servizio, e si è detto certo che la sua esperienza non finisca qui.

Dal canto suo, Marino Baldani ha voluto ringraziare tutti per la collaborazione prestata in questi anni alla riuscita degli obiettivi del Niballo, esprimendo gratitudine anche a chi gli ha dato la preferenza nonostante la non candidatura e auspicando che i principi morali del Palio restino sempre al di sopra dei colori rionali per garantire la continuità di tutto il movimento.