Classis, l’opposizione attacca: “Bilancio negativo dopo il primo anno”

Il bilancio del primo anno di Classis è negativo. Non ha dubbi il gruppo La Pigna che in questi mesi ha sempre criticato il nuovo Museo della Città e del Territorio e l’intera gestione di RavennAntica. Troppi, secondo il gruppo di opposizione, i 22 milioni di euro investiti per il recupero dell’ex zuccherificio di Classe. Troppi, sempre per la Pigna, i fondi ogni anno destinati dal Comune di Ravenna alla Fondazione RavennAntica. Martedì è andato in scena un consiglio comunale dedicato quasi interamente a Classis. A tratti anche acceso. Le opposizioni hanno presentato diverse critiche