Michele Guerra, sindaco di Parma, con il 65% del gradimento si piazza al secondo posto nella classifica dei primi cittadini più amati realizzata dall’istituto demoscopico Noto sondaggi, per Il Sole 24 ore.

Primo in graduatoria è Marco Fioravanti di Ascoli Piceno. In nona posizione ex aequo con altri quattro sindaci che raggiungono il 59%, Jamil Sadegholvaad (Rimini), Alan Fabbri (Ferrara), Massimo Mezzetti (Modena).

Matteo Lepore (Bologna 53,5%) si piazza in 58esima posizione.

Tra i presidenti di Regione, ottavo posto per Michele de Pascale, 54%.

(ANSA)