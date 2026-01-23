Si sono concluse ufficialmente le votazioni del C Gold Award 2025, il riconoscimento nazionale assegnato dai tifosi ai migliori calciatori della Serie C. Il sondaggio, sviluppato in più fasi nel corso della stagione, ha raccolto complessivamente oltre 11.000 preferenze, confermando un livello di partecipazione significativo per il premio dedicato alla terza serie del calcio italiano.

Nella classifica finale figurano anche Joshua Tenkorang e Matteo Motti del Ravenna, inseriti tra i 33 calciatori più votati su oltre 600 candidati provenienti dalle 60 squadre del campionato.

A conquistare il primo posto è stato Christian Dimarco, difensore dell’Aurora Pro Patria, che ha chiuso la competizione con 1.197 voti, precedendo Antonio Prisco (Benevento, 960 voti) e William Rovida (Aurora Pro Patria, 563 voti). Un risultato maturato al termine di una fase finale particolarmente partecipata, che ha inciso in modo determinante sulla classifica definitiva.

Tenkorang e Motti nella classifica finale

Joshua Tenkorang e Matteo Motti, rispettivamente centrocampista e attaccante del Ravenna, hanno chiuso il sondaggio al 14° e 33° posto.

Per i due calciatori giallorossi si tratta di un risultato rilevante: l’ingresso nella top 33 nazionale e la collocazione in una fascia ristretta del campionato emersa dal consenso dei tifosi.

La classifica completa

Alle spalle dei primi classificati, la graduatoria del C Gold Award evidenzia un gruppo ampio e trasversale di calciatori provenienti da tutte le aree del campionato, con rappresentanti di Girone A, B e C e una distribuzione equilibrata tra ruoli e squadre.

Il percorso del sondaggio: dalla selezione iniziale alla finale nazionale

Il C Gold Award 2025 si è articolato in più fasi di votazione nel corso della stagione di Serie C, partendo da una selezione iniziale di oltre 600 calciatori appartenenti alle 60 squadre del campionato.

La prima fase (Girone A) ha raccolto 2.204 voti, con un risultato unico: tutti e dieci i calciatori più votati appartenevano all’Aurora Pro Patria. La seconda fase (Girone B) ha totalizzato 539 preferenze, mentre la terza (Girone C) ha raggiunto quota 2.150 voti.

Per la fase finale sono stati selezionati i 33 calciatori più votati, con l’ultima votazione che ha superato le 6.000 preferenze, portando alla definizione della classifica definitiva.

La premiazione del vincitore a febbraio

Con la definizione della classifica finale, il C Gold Award 2025 entra ora nella sua fase conclusiva. La premiazione ufficiale del vincitore è prevista per il mese di febbraio, quando il riconoscimento verrà consegnato al primo classificato. Modalità, data e contesto della cerimonia saranno comunicati successivamente.

Cos’è il C Gold Award

Il C Gold Award è un sondaggio promosso da Affidabile.org che coinvolge direttamente i tifosi della Serie C per individuare i calciatori più apprezzati del campionato. Il progetto raccoglie le preferenze del pubblico, fino alla definizione di una classifica finale nazionale.

Il premio non valuta dati statistici o parametri tecnici, ma riflette esclusivamente il gradimento dei tifosi, offrendo una fotografia della popolarità dei protagonisti della Serie C.