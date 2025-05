Tornano alla Classense le “Passeggiate tra i Chiostri”, un ciclo di visite guidate gratuite che offre l’opportunità di esplorare il monumentale edificio sede della storica biblioteca.

La prima visita è prevista per sabato 3 maggio, alle 11. Seguiranno le altre previste per giovedì 15 maggio, alle 17; sabato 24 maggio, alle 11, anche in LIS (Lingua Italiana dei Segni); giovedì 29 maggio, alle 17; sabato 7 giugno, alle 11; giovedì 12 giugno, alle 17.

Per partecipare, è necessario prenotare chiamando il numero 0544.482112 (disponibile da martedì a sabato, dalle 9 alle 19) oppure compilare il form online disponibile sul sito della Classense.

La biblioteca custodisce un inestimabile patrimonio di documenti preziosi e opere d’arte ed è oggi un centro vivace per lo studio, la lettura e la vita culturale della città.

La recente riapertura dell’Aula Magna, l’antica libreria camaldolese chiusa dal 2019 per un’importante opera di restauro, ha già richiamato in Classense quasi 2.000 visitatori mentre 35 visite guidate, curate dal personale della biblioteca, hanno permesso a un pubblico numeroso di ammirare questo gioiello barocco.

Le Passeggiate nei Chiostri costituiscono dunque un ulteriore appuntamento di visita non solo all’Aula Magna, ma permetteranno ai partecipanti di scoprire alcuni degli spazi più suggestivi e significativi della biblioteca, tra cui la sala Dantesca, i Chiostri monumentali, la sala del Mosaico e il Corridoio Grande, dove si potrà ammirare la grande carta di Ravenna, realizzata a mano da Gaetano Savini nel 1903.

Considerato il successo della passata edizione, la visita prevista per sabato 24 maggio sarà affiancata da un’interprete LIS (Lingua Italiana dei Segni) che renderà l’esperienza accessibile anche alle persone non udenti a cui verrà riservata una parte di posti dei disponibili (massimo 25 partecipanti per ogni turno).

Per info e prenotazioni: scrivere a segreteriaclas@classense.ra.it oppure telefonare allo 0544.482112