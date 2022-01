Alla biblioteca Classense fino al 26 febbraio è in corso la mostra “Il cammino dell’eroe. Dante, Alice e altri viaggiatori”, curata da Daniela Poggiali. L’esposizione, dedicata al tema del viaggio, cardine della Divina Commedia e di molti altri romanzi, fiabe e miti, prevede anche una serie di appuntamenti su prenotazione dedicati a bambini e adulti per approfondire i temi della mostra.

Per le famiglie con bambini dai 5 agli 8 anni sono previste, in alcuni sabati di gennaio e febbraio, una serie di brevi visite guidate accompagnate dalla lettura dei racconti presenti in mostra. L’esposizione prevede infatti numerosi volumi di letteratura per l’infanzia e per ragazzi, oltre che locandine dei fondi di manifesti cinematografici, sia appartenenti alle collezioni classensi che concessi da collezionisti e appassionati. Il primo appuntamento è per sabato 8 gennaio con “Lo Stregatto e altri animali”, sabato 22 gennaio sarà la volta de “Il sentiero nel bosco”, mentre si prosegue sabato 5 e sabato 19 febbraio con “Il campo di papaveri” e “Le avventure di Viperetta e non solo”. Tutti gli incontri inizieranno alle ore 17. Inoltre sono previste visite guidate aperte a tutti nelle giornate di sabato 15 gennaio e sabato 12 febbraio, su due turni: alle 16.30 e alle 17.30. Tutte queste visite guidate, che rientrano negli appuntamenti rinominati “Un sabato con l’eroe”, prevedono la prenotazione obbligatoria.

“Fantastici cammini, un percorso per rivivere i viaggi straordinari della letteratura per l’infanzia” è invece il titolo dell’offerta formativa dedicata alle scuole, a partire dall’ultimo anno della scuola dell’infanzia. Le visite guidate si inseriscono all’interno del Paft (Piano arricchimento formativo del territorio) che l’Istituzione Classense promuove ogni anno nei confronti delle scuole del territorio, per perseguire l’obiettivo di educazione alla lettura e all’informazione. L’invito alla lettura è inoltre l’attività prevista dalla qualifica di Città che legge 2020-2021, riconosciuta alla città di Ravenna da Anci e dal Centro per il libro e la lettura.

Per prenotazioni e informazioni:

segreteriaclas@comune.ravenna.it – 0544/482116