Il prossimo 19 marzo alle ore 17 presso la Sala Muratori della Biblioteca Classense in Via Alfredo Baccarini 5 a Ravenna è programmato il primo incontro del ciclo di conferenze dedicato a “Pagine di Scienza” organizzate dall’ Associazione AMICI della Biblioteca Classense.

Simonetta Tunesi, chimico ambientale, esperta di bonifica di siti contaminati e coordinatrice del Piano di Gestione Rifiuti di Roma Capitale tratterà de “Il Futuro sta nei limiti. Gli ecosistemi ci insegnano come fare”.

Esiste una profonda differenza tra il modello organizzativo degli ecosistemi, basato sulla capacità di restare in equilibrio con le risorse che l’ambiente mette a disposizione e la crescita esponenziale dei consumi, dell’estrazione delle risorse, dell’inquinamento e delle malattie che devastano il Sistema Terra su cui si basa il sistema socio-economico dominante. Da qui la lezione da mettere in pratica. Il nostro futuro potrebbe essere migliore di quanto le nostre paure ci portino a credere. La natura ci indica la direzione lungo la quale trasformare la nostra organizzazione sociale: dobbiamo imitare il modello di funzionamento degli ecosistemi e gli equilibri del Sistema Terra per progettare e perseguire una trasformazione rigenerativa delle nostre società.

L’ Associazione Amici della Biblioteca Classense è stata costituita alla fine del 2016 da un gruppo di cittadini che hanno particolarmente a cuore il legame tra la Biblioteca Classense e la città di Ravenna. Scopo dell’associazione è la valorizzazione dei beni culturali e la promozione della cultura e dell’arte, favorendo il potenziamento e la conservazione delle raccolte della Biblioteca Classense, svolgendo opera di divulgazione in relazione al suo patrimonio librario ed architettonico, promuovendo la conoscenza di tale patrimonio e della sua storia, così come la diffusione del libro in generale. L’associazione si propone, inoltre, di realizzare in collaborazione con l’Istituzione Biblioteca Classense, iniziative culturali che consentano l’incontro fra studiosi e cittadini.

www.amicibibliotecaclassense.com

@amicidellaclassense

amiciclassenseravenna@gmail.com