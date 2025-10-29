Civico 25: a Castel Bolognese la pizzeria inclusiva, dove lavorano ragazzi con disabilità

Inaugurato a maggio, in via Papa Giovanni XXIII di Castel Bolognese, al civico 444, il “Civico 25 – Il Gusto dell’inclusione” è una pizzeria e hamburgeria dove lavorano ragazzi con disabilità: accolgono i clienti, gestiscono le sale, preparano le pizze e le altre specialità, con la supervisione di Eugenio Iannella, l’ideatore del progetto, alcuni collaboratori e volontari. Sui menù, le pizze portano i nomi dei ragazzi. Ai clienti è chiesto solo di rispettare poche regole per facilitare il loro lavoro. Ogni tanto si balla e s’inizia a vincere anche dei premi. Insieme alla pizzeria, è infatti stata avviata una scuola pizzaioli con il master istruttore Luigi Timoncini.